Спостерігачі назвали основні порушення на виборах в ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Ключовими порушеннями на перших місцевих виборах в об'єднаних територіальних громадах 29 жовтня стали спроби без належних підстав отримати виборчі бюлетені. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані громадянської мережі ОПОРА.
"Протягом процесу голосування 29 жовтня ключовими порушеннями стали спроби без належних підстав отримати виборчі бюлетені (без пред’явлення паспорта громадянина України), при цьому спостерігачі відзначили зменшення масштабу та статистики виборчих зловживань на етапі голосування, порівняно з попередніми місцевими виборами", - йдеться у заяві спостерігачів.
Натомість, як зазначається, силовий напад невідомих осіб на членів ДВК, працівників поліції, пошкодження приміщення виборчої дільниці №120505 Дніпропетровської області є переконливим доказом необхідності посилення заходів безпеки на виборах.
Також вказано, що лише на 2,3% дільничних виборчих комісій протягом дня голосування і до початку вечірнього засідання були подані скарги щодо порушень виборчого законодавства. За інформацією, зібраною спостерігачами мережі, 99,2% ДВК дотримувалися процедури підрахунку голосів. На 0,8% ДВК її не було дотримано.
"Порушення законодавчих вимог щодо ведення передвиборної агітації, непрозорість фінансування кампаній кандидатів, випадки втручання державних службовців до виборчого процесу, проблеми із утворенням виборчих округів та виготовленням виборчих бюлетенів, прояви підкупу виборців залишаються переконливим аргументом на необхідності проведення комплексного удосконалення виборчого законодавства", - додали в ОПОРІ.
Також спостерігачі закликали правоохоронців забезпечити розслідування правопорушень на перших місцевих виборах.
Нагадаємо, ОПОРА назвала перші результати паралельних підрахунків голосів.