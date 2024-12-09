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Способствовали захвату украинских храмов: СБУ объявила подозрение четырем митрополитам рпц

Способствовали захвату украинских храмов: СБУ объявила подозрение четырем митрополитам рпц

Киев  •  УНН

 • 733 просмотра

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Четырем российским митрополитам заочно сообщено о подозрении за содействие захвату украинских храмов на оккупированных территориях. Они обеспечили "присоединение" религиозных общин к рпц в Херсонской, Запорожской и Луганской областях.

Правоохранители заочно сообщили о подозрении четырем российским митрополитам, которые способствовали захвату храмов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ. 

Детали

Все клирики-члены священного синода рпц. Подозрение получили: 

  • председатель санкт-петербургской митрополии-митрополит варсонофий (анатолий судаков);
  • глава отдела внешних церковных завязков рпц-митрополит антоний (антон севрюк);
  • управляющий коломницкой епархией, патриарший наместник московской митрополии-митрополит крутицкий (георгий пономарев);
  • управляющий делами московской патриархии-митрополит дионисий (петр порубай).

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов они способствовали захвату имущества украинских церквей на Левобережье Херсонщины, а также В Крыму и временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей

- говорится в заявлении СБУ. 

Для этого они, как сообщается, под руководством патриарха гундяева обеспечили решение российского синода о "присоединении" украинских религиозных общин к составу рпц.

Таким образом русские клирики захватили храмы, церковные сооружения и землю Джанкойско, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных москве епископов. В дальнейшем ставленники страны-агрессора навязывали верующим кремлевские нарративы, в которых благословляли войну рф против Украины и оправдывали преступления оккупантов

- рассказали в СБУ. 

На основании собранных доказательств Судакову, Севрюку, Порубаю и Пономареву заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к другим тяжким последствиям).

СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который передавал россии данные о ВСУ в Харькове25 нояб. 2024, 10:25 • 15271 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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