Способствовали захвату украинских храмов: СБУ объявила подозрение четырем митрополитам рпц

Правоохранители заочно сообщили о подозрении четырем российским митрополитам, которые способствовали захвату храмов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

Детали

Все клирики-члены священного синода рпц. Подозрение получили:

По материалам дела, в течение 2022-2023 годов они способствовали захвату имущества украинских церквей на Левобережье Херсонщины, а также В Крыму и временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей

Для этого они, как сообщается, под руководством патриарха гундяева обеспечили решение российского синода о "присоединении" украинских религиозных общин к составу рпц.

Таким образом русские клирики захватили храмы, церковные сооружения и землю Джанкойско, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных москве епископов. В дальнейшем ставленники страны-агрессора навязывали верующим кремлевские нарративы, в которых благословляли войну рф против Украины и оправдывали преступления оккупантов