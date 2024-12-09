Способствовали захвату украинских храмов: СБУ объявила подозрение четырем митрополитам рпц
Киев • УНН
Четырем российским митрополитам заочно сообщено о подозрении за содействие захвату украинских храмов на оккупированных территориях. Они обеспечили "присоединение" религиозных общин к рпц в Херсонской, Запорожской и Луганской областях.
Правоохранители заочно сообщили о подозрении четырем российским митрополитам, которые способствовали захвату храмов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.
Детали
Все клирики-члены священного синода рпц. Подозрение получили:
- председатель санкт-петербургской митрополии-митрополит варсонофий (анатолий судаков);
- глава отдела внешних церковных завязков рпц-митрополит антоний (антон севрюк);
- управляющий коломницкой епархией, патриарший наместник московской митрополии-митрополит крутицкий (георгий пономарев);
- управляющий делами московской патриархии-митрополит дионисий (петр порубай).
По материалам дела, в течение 2022-2023 годов они способствовали захвату имущества украинских церквей на Левобережье Херсонщины, а также В Крыму и временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей
Для этого они, как сообщается, под руководством патриарха гундяева обеспечили решение российского синода о "присоединении" украинских религиозных общин к составу рпц.
Таким образом русские клирики захватили храмы, церковные сооружения и землю Джанкойско, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий и назначили там подконтрольных москве епископов. В дальнейшем ставленники страны-агрессора навязывали верующим кремлевские нарративы, в которых благословляли войну рф против Украины и оправдывали преступления оккупантов
На основании собранных доказательств Судакову, Севрюку, Порубаю и Пономареву заочно сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (Пособничество в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к другим тяжким последствиям).
СБУ задержала клирика УПЦ (МП), который передавал россии данные о ВСУ в Харькове25 нояб. 2024, 10:25 • 15271 просмотр