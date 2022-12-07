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Спорт: 28 хоккеистов сборной Украины будут готовиться к декабрьскому Еврочелленджу

Спорт: 28 хоккеистов сборной Украины будут готовиться к декабрьскому Еврочелленджу

Киев • УНН

 • 1002010 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Вадим Шахрайчук объявил имена игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе, а позже в матчах Еврочелленджа в декабре. В национальную команду вызвали 28 хоккеистов, пишет УНН.

Команда проведет пятидневный сбор в киевском Дворце спорта, после чего тренерский штаб определит наиболее подготовленных. Эти хоккеисты присоединятся к другим легионерам и вместе сформируют состав команды.

Детали

Состав сборной Украины на декабрьское собрание:

· вратари — Эдуард Захарченко (“Днепр”), Богдан Дьяченко (“Харьковские Берсерки”), Кирилл Кучер (“Кременчуг”);

· защитники — Денис Матусевич, Глеб Варава, Дмитрий Игнатенко (все — “Кременчуг”), Артем Гребеник, Евгений Ратушный (оба — “Днепр”), Андрей Григорьев (“Сокол”), Филипп Пангелов-Юлдашев (“Уния”, Польша), Виталий Андрейков (“Заглембе”, Польша), Александр Александров (“Подгале”, Польша);

· нападающие — Вадим Мазур, Василий-Юрий Качан (оба —“Сокол”), Виталий Кукла, Глеб Кривошапкин, Илья Сеник (все — “Кременчуг”), Денис Бородай, Артем Целогородцев, Дмитрий Попережай, Даниил Тищенко, Никита Лесников (все — “Днепр”), Илья Коренчук (“Энерга”, Польша), Дмитрий Нименко (“Бриасон”, Франция), Александр Пересунько (“Уйпешт”, Венгрия), Алексей Ворона (“Подгале”, Польша), Назар Ружников, Ярослав Панченко (оба —“Энергия”, Литва), Михаил Гуфт-Соколов (“Гехштадтер”, Германия).

Василий-Юрий Качан, Дмитрий Попережай, Даниил Тищенко и Никита Лесников дебютируют в национальной сборной. Тренеры решили не вызвать на сбор капитана команды Андрея Михнова, а также защитников Всеволода Толстушка и Игоря Мережко, имеющих насыщенный календарь в клубах.

Справка

Сбор начнется сегодня 7 декабря. 

13 декабря уже отобранные игроки соберутся в Кракове, откуда отправятся в Марсель.

В рамках Еврочелленджа команда Шахрайчука сыграет против французов (15 декабря) и поляков (16 декабря).

Еще один поединок 14 декабря против сборной Франции будет иметь статус общительного.

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