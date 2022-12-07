Спорт: 28 хоккеистов сборной Украины будут готовиться к декабрьскому Еврочелленджу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Вадим Шахрайчук объявил имена игроков, которые примут участие в учебно-тренировочном сборе, а позже в матчах Еврочелленджа в декабре. В национальную команду вызвали 28 хоккеистов, пишет УНН.
Команда проведет пятидневный сбор в киевском Дворце спорта, после чего тренерский штаб определит наиболее подготовленных. Эти хоккеисты присоединятся к другим легионерам и вместе сформируют состав команды.
Детали
Состав сборной Украины на декабрьское собрание:
· вратари — Эдуард Захарченко (“Днепр”), Богдан Дьяченко (“Харьковские Берсерки”), Кирилл Кучер (“Кременчуг”);
· защитники — Денис Матусевич, Глеб Варава, Дмитрий Игнатенко (все — “Кременчуг”), Артем Гребеник, Евгений Ратушный (оба — “Днепр”), Андрей Григорьев (“Сокол”), Филипп Пангелов-Юлдашев (“Уния”, Польша), Виталий Андрейков (“Заглембе”, Польша), Александр Александров (“Подгале”, Польша);
· нападающие — Вадим Мазур, Василий-Юрий Качан (оба —“Сокол”), Виталий Кукла, Глеб Кривошапкин, Илья Сеник (все — “Кременчуг”), Денис Бородай, Артем Целогородцев, Дмитрий Попережай, Даниил Тищенко, Никита Лесников (все — “Днепр”), Илья Коренчук (“Энерга”, Польша), Дмитрий Нименко (“Бриасон”, Франция), Александр Пересунько (“Уйпешт”, Венгрия), Алексей Ворона (“Подгале”, Польша), Назар Ружников, Ярослав Панченко (оба —“Энергия”, Литва), Михаил Гуфт-Соколов (“Гехштадтер”, Германия).
Василий-Юрий Качан, Дмитрий Попережай, Даниил Тищенко и Никита Лесников дебютируют в национальной сборной. Тренеры решили не вызвать на сбор капитана команды Андрея Михнова, а также защитников Всеволода Толстушка и Игоря Мережко, имеющих насыщенный календарь в клубах.
Справка
Сбор начнется сегодня 7 декабря.
13 декабря уже отобранные игроки соберутся в Кракове, откуда отправятся в Марсель.
В рамках Еврочелленджа команда Шахрайчука сыграет против французов (15 декабря) и поляков (16 декабря).
Еще один поединок 14 декабря против сборной Франции будет иметь статус общительного.