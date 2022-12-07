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Спорт: 28 хокеїстів збірної України будуть готуватися до грудневого Єврочелленджу

Спорт: 28 хокеїстів збірної України будуть готуватися до грудневого Єврочелленджу

Київ • УНН

 • 1002015 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Головний тренер національної збірної України Вадим Шахрайчук оголосив імена гравців, які візьмуть участь у навчально-тренувальному зборі, а пізніше у матчах Єврочелленджу у грудні. До національної команди викликали 28 хокеїстів, пише УНН.

Команда проведе п’ятиденний збір у київському Палаці спорту, після чого тренерський штаб визначить найбільш підготовлених. Ці хокеїсти приєднаються до інших легіонерів та разом сформують склад команди.

Деталі

Склад збірної України на грудневі збори:

· воротарі — Едуард Захарченко (“Дніпро”), Богдан Дьяченко (“Харківські Берсерки”), Кирило Кучер (“Кременчук”);

· захисники — Денис Матусевич, Гліб Варава, Дмитро Ігнатенко (усі — “Кременчук”), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва — “Дніпро”), Андрій Григор’єв (“Сокіл”), Пилип Пангелов-Юлдашев (“Унія”, Польща), Віталій Андрейків (“Заґлембе”, Польща), Олександр Александров (“Подгале”, Польща);

· нападники — Вадим Мазур, Василь-Юрій Качан (обидва — “Сокіл”), Віталій Лялька, Гліб Кривошапкін, Ілля Сеник (усі — “Кременчук”), Денис Бородай, Артем Целогородцев, Дмитро Попережай, Данило Тищенко, Микита Лесников (усі — “Дніпро”), Ілля Коренчук (“Енерга”, Польща), Дмитро Німенко (“Бріасон”, Франція), Олександр Пересунько (“Уйпешт”, Угорщина), Олексій Ворона (“Подгале”, Польща), Назар Ружніков, Ярослав Панченко (обидва — “Енергія”, Литва), Михайло Гуфт-Соколов (“Гехштадтер”, Німеччина).

Василь-Юрій Качан, Дмитро Попережай, Данило Тищенко та Микита Лесников дебютують у національній збірній. Тренери вирішили не викликати на збір капітана команди Андрія Міхнова, а також захисників Всеволода Толстушка та Ігоря Мережка, які мають насичений календар у клубах.

Довідка

Збір розпочнеться сьогодні 7 грудня. 

13 грудня вже відібрані гравці зберуться у Кракові, звідки вирушать до Марселя.

У рамках Єврочелленджу команда Шахрайчука зіграє проти французів (15 грудня) та поляків (16 грудня).

Ще один поєдинок 14 грудня проти збірної Франції буде мати статус товариського.

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