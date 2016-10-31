Спокойных районов на мариупольском направлении в зоне АТО нет - Минобороны

"На мариупольском направлении обстановка остается без изменений. Спокойных районов на фронте нет. Наиболее интенсивные боевые действия вчера продолжались в Красногоровке, Марьинке, Старогнатовке и на участке Павлополь-Широкино. Как и в прошлые дни, противник активно применяет минометы и БМП. На всех вышеупомянутых рубежах силы АТО неоднократно вынуждены были открывать огонь", - сказал А.Лысенко.

По его словам, всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении зафиксировали 31 вражеский обстрел, 9 из них из тяжелого вооружения.