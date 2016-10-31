Спокойных районов на мариупольском направлении в зоне АТО нет - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На мариупольском направлении спокойных районов нет, вражеские обстрелы проводятся из минометов и БМП. Об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко во время брифинга, передает УНН.
"На мариупольском направлении обстановка остается без изменений. Спокойных районов на фронте нет. Наиболее интенсивные боевые действия вчера продолжались в Красногоровке, Марьинке, Старогнатовке и на участке Павлополь-Широкино. Как и в прошлые дни, противник активно применяет минометы и БМП. На всех вышеупомянутых рубежах силы АТО неоднократно вынуждены были открывать огонь", - сказал А.Лысенко.
По его словам, всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении зафиксировали 31 вражеский обстрел, 9 из них из тяжелого вооружения.