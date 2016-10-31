Спокійних районів на маріупольському напрямку у зоні АТО немає - Міноборони

“На маріупольському напрямку обстановка залишається без змін. Спокійних районів на фронті немає. Найбільш інтенсивні бойові дії вчора тривали у Красногорівці, Мар’їнці, Старогнатівці та на ділянці Павлопіль — Широкине. Як і в минулі дні, противник активно застосовує міномети та БМП. На всіх вищезгаданих рубежах сили АТО неодноразово вимушені були відкривати вогонь у відповідь”, — сказав А.Лисенко.

За його словами, всього минулої доби на маріупольському напрямку зафіксовано 31 ворожий обстріл, 9 з них із важкого озброєння.