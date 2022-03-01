Поймали детей, рисовавших вражеские метки: в МВД призвали родителей провести разъяснительную работу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Украине детей поймали за рисованием вражеских меток. Всех родителей призывают провести разъяснительную работу со своими детьми. Об этом в Telegram-канале написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.
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"Поймали ребенка, когда тот рисовал вражеские метки. Уважаемые родители! Проводите беседу со своими детьми, чтобы из-за таких дебилов оккупанты не убивали мирное население!"- написал Геращенко.
Ранее
В Министерстве внутренних дел призвали людей проверять газопроводы в своих домах на предмет наличия меток, которые могут быть наводкой для оружия российского оккупанта.
"Если вы их видите — их немедленно нужно закрасить смолой или попытаться заклеить фольгой. Это просто в каждом доме нужно сделать, и мы тогда будем в большей безопасности", - призвали в МВД.