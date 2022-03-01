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15 марта, 19:03 • 76288 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118650 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111961 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106562 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 92488 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91693 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 80298 просмотра

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Поймали детей, рисовавших вражеские метки: в МВД призвали родителей провести разъяснительную работу

Поймали детей, рисовавших вражеские метки: в МВД призвали родителей провести разъяснительную работу

Киев • УНН

 • 281921 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. В Украине детей поймали за рисованием вражеских меток. Всех родителей призывают провести разъяснительную работу со своими детьми. Об этом в Telegram-канале написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.

Цитата

"Поймали ребенка, когда тот рисовал вражеские метки. Уважаемые родители! Проводите беседу со своими детьми, чтобы из-за таких дебилов оккупанты не убивали мирное население!"- написал Геращенко.

Ранее

В Министерстве внутренних дел призвали людей проверять газопроводы в своих домах на предмет наличия меток, которые могут быть наводкой для оружия российского оккупанта.

"Если вы их видите — их немедленно нужно закрасить смолой или попытаться заклеить фольгой. Это просто в каждом доме нужно сделать, и мы тогда будем в большей безопасности", - призвали в МВД.

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