Поймали детей, рисовавших вражеские метки: в МВД призвали родителей провести разъяснительную работу

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"Поймали ребенка, когда тот рисовал вражеские метки. Уважаемые родители! Проводите беседу со своими детьми, чтобы из-за таких дебилов оккупанты не убивали мирное население!"- написал Геращенко.

Ранее

В Министерстве внутренних дел призвали людей проверять газопроводы в своих домах на предмет наличия меток, которые могут быть наводкой для оружия российского оккупанта.

"Если вы их видите — их немедленно нужно закрасить смолой или попытаться заклеить фольгой. Это просто в каждом доме нужно сделать, и мы тогда будем в большей безопасности", - призвали в МВД.