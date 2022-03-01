Спіймали дітей, які малювали ворожі мітки: у МВС закликали батьків провести роз'яснювальну роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. В Украні дітей спіймали за малюванням ворожих міток. Усіх батьків закликають провести роз'яснювальну роботу зі своїми дітьми. Про це у Telegram-каналі написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.
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"Спіймали дитину, коли та малювала ворожі мітки. Шановні батьки! Проводьте бесіду зі своїми дітьми, щоб через таких дебілів окупанти не вбивали мирне населення!" - написав Геращенко.
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У Міністерстві внутрішніх справ закликали людей перевіряти газопроводи у своїх будинках щодо наявності міток, які можуть бути наведенням для зброї російського окупанта.
"Якщо ви їх бачите, їх негайно потрібно зафарбувати смолою або спробувати заклеїти фольгою. Це просто треба зробити у кожному будинку, і ми тоді будемо у більшій безпеці", - закликали до МВС.