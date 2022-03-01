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Спіймали дітей, які малювали ворожі мітки: у МВС закликали батьків провести роз'яснювальну роботу

Спіймали дітей, які малювали ворожі мітки: у МВС закликали батьків провести роз'яснювальну роботу

Київ • УНН

 • 281922 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. В Украні дітей спіймали за малюванням ворожих міток. Усіх батьків закликають провести роз'яснювальну роботу зі своїми дітьми. Про це у Telegram-каналі написав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.

Цитата

"Спіймали дитину, коли та малювала ворожі мітки. Шановні батьки! Проводьте бесіду зі своїми дітьми, щоб через таких дебілів окупанти не вбивали мирне населення!" - написав Геращенко.

Раніше

У Міністерстві внутрішніх справ закликали людей перевіряти газопроводи у своїх будинках щодо наявності міток, які можуть бути наведенням для зброї російського окупанта.

"Якщо ви їх бачите, їх негайно потрібно зафарбувати смолою або спробувати заклеїти фольгою. Це просто треба зробити у кожному будинку, і ми тоді будемо у більшій безпеці", - закликали до МВС.

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