Сотрудника СБУ в Полтавской области задержали за взяточничество

Так, правонарушитель потребовал субъекту хозяйственной деятельности предоставить ему неправомерную выгоду в размере 1000 долларов за возврат ранее изъятой компьютерной техники. Также, за непрепятствование в хозяйственной деятельности предпринимателя, милиционер требовал платить ему 300 долларов ежемесячно.

Сначала сотрудник СБУ получил 600 долларов (уплату за два месяца беспрепятственной деятельности предприятия) и при получении 1000 долларов (за возвращение компьютерной техники) был задержан правоохранителями, полученная им сумма средств была изъята.

В настоящее время решается вопрос о сообщение указанному лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) УК и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с отстранением от должности и наложением ареста на временно изъятое имущество.

Продолжаются первоочередные следственные действия.