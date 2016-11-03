Співробітника СБУ на Полтавщині затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Полтавщині правоохоронці затримали за хабарництво старшого оперуповноваженого відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Полтавській області. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.
Так, правопорушник висунув вимогу суб’єкту господарської діяльності надати йому неправомірну вигоду в розмірі 1000 доларів за повернення раніше вилученої комп’ютерної техніки. Також, за не перешкоджання в господарській діяльності підприємця, правоохоронець вимагав сплачувати йому 300 доларів щомісячно.
Спочатку співробітник СБУ отримав 600 доларів (сплату за два місяці безперешкодної діяльності підприємства) та під час одержання 1000 доларів (за повернення комп’ютерної техніки) був затриманий правоохоронцями, отриману ним суму коштів було вилучено.
На даний час вирішується питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням) ККУ та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з відстороненням від посади та накладенням арешту на тимчасово вилучене майно.
Тривають першочергові слідчі дії.