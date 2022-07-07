Сотрудничала с рф и получила новую "должность" в оккупированном Бердянске: чиновнице сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Запорожской области перед судом предстанет замглавы государственного органа районного уровня города Бердянск, которая перешла на сторону оккупационных властей. Ей инкриминирован факт государственной измены и коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.
Детали
Следствием установлено, что в марте 2022 года чиновница в условиях военного положения перешла на сторону врага и добровольно согласилась помогать оккупантам в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска.
Цитата
"Впоследствии она согласилась занять псевдодолжность "заместителя председателя Бердянского района Запорожской области" и начала активно выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в незаконно созданном оккупационной властью органе", - говорится в сообщении.
Действия обвиняемой были прекращены правоохранителями. В настоящее время она находится под стражей. Досудебное расследование осуществлялось следователями Управления СБУ в Запорожской области.
Дополнение
Народному депутату Алексею Ковалеву поставлено в известность о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Как указано, работники ДБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.