Сотрудничала с рф и получила новую "должность" в оккупированном Бердянске: чиновнице сообщено о подозрении

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Запорожской области перед судом предстанет замглавы государственного органа районного уровня города Бердянск, которая перешла на сторону оккупационных властей. Ей инкриминирован факт государственной измены и коллаборационной деятельности. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует УНН.

Детали 

Следствием установлено, что в марте 2022 года чиновница в условиях военного положения перешла на сторону врага и добровольно согласилась помогать оккупантам в проведении подрывной деятельности против ВСУ и патриотически настроенного населения оккупированного Бердянска.

Цитата

"Впоследствии она согласилась занять псевдодолжность "заместителя председателя Бердянского района Запорожской области" и начала активно выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в незаконно созданном оккупационной властью органе", - говорится в сообщении.

Действия обвиняемой были прекращены правоохранителями. В настоящее время она находится под стражей. Досудебное расследование осуществлялось следователями Управления СБУ в Запорожской области.

Дополнение 

Народному депутату Алексею Ковалеву поставлено в известность о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору. Как указано, работники ДБР в апреле 2022 года открыли уголовное производство в отношении народного депутата, который после полномасштабного вторжения российской федерации находится на временно оккупированной территории Херсонской области и помогает оккупационным войскам.

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