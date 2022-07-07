Співпрацювала з рф та отримала нову "посаду" в окупованому Бердянську: чиновниці повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Запорізькій області перед судом постане заступниця голови державного органу районного рівня міста Бердянськ, яка перейшла на бік окупаційної влади. Їй інкриміновано факт державної зради та колабораційної діяльності. По це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує УНН.
Деталі
Слідством встановлено, що у березні 2022 року чиновниця в умовах воєнного стану перейшла на бік ворога та добровільно погодилася допомагати окупантам у проведенні підривної діяльності проти ЗСУ та патріотично налаштованого населення окупованого Бердянська.
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"Згодом вона погодилася зайняти псевдопосаду «заступника голови Бердянського району Запорізької області» та розпочала активно виконувати організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції у незаконному створеному окупаційною владою органі", - ідеться в повідомленні.
Дії обвинуваченої були припинені правоохоронцями. Наразі вона перебуває під вартою. Досудове розслідування здійснювалося слідчими Управління СБУ в Запорізькій області.
Доповнення
Народному депутату Олексію Ковальову повідомлено про підозру у державній зраді та пособництві державі-агресору. Як вказано, працівники ДБР у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження стосовно народного депутата, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.