Сопредседателей прокурдской партии Турции доставили в тюрьму

Как информирует издание, из 12 задержанных ночью 4 ноября депутатов ПДН сейчас под арест взяты девять.

С.Демирташ доставлен в тюрьму в провинции Эдирне, Ф.Юксекдаг - в тюрьму в провинции Коджаэли. Они останутся под стражей до окончания судебных процедур или до принятия властью нового решения о мере пресечения.

Депутаты были задержаны, поскольку ранее не появились в прокуратуру для дачи показаний. Власти Турции обвинили ПДН в пособничестве терроризму и связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана. Против С.Демирташа выдвинуты также обвинения в подстрекательстве населения к мятежу.

У арестованных членов парламента нет иммунитета перед судебным преследованием. В начале июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ратифицировал закон, позволяющий лишить около 150 депутатов парламента неприкосновенности перед судебным преследованием. В списке тех, кто потерял иммунитет есть члены всех партий, представленных в парламенте.