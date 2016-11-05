Співголів прокурдської партії Туреччини доправили у в'язницю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Турецкій суд ухвалив рішення помістити під арешт депутатів від прокурдської Партії демократії народів (ПДН), включаючи її співголів Селахаттіна Демірташа і Фігена Юксекдаг, передає УНН із посиланням на ТАСС.
Як інформує видання, із 12 затриманих вночі 4 листопада депутатів ПДН на даний момент під арешт взято дев'ять.
С.Демірташ доставлений у в'язницю в провінції Едірне, Ф.Юксекдаг - в тюрму в провінції Коджаелі. Вони залишаться під вартою до закінчення судових процедур або до прийняття владою нового рішення про запобіжний захід.
Депутати були затримані, оскільки раніше не з'явилися в прокуратуру для дачі свідчень. Влада Туреччини звинуватила ПДН в потуранні тероризму і зв'язках із забороненою Робочою партією Курдистану. Проти С.Демірташа висунуті також звинувачення в підбурюванні населення до заколоту.
У заарештованих членів парламенту немає імунітету перед судовим переслідуванням. На початку червня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ратифікував закон, який дозволяє позбавити близько 150 депутатів парламенту недоторканності перед судовим переслідуванням. У списку тих, хто втратив імунітет є члени всіх партій, представлених в парламенті.