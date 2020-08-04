Общей темой Кишинева и Киева является постоянное продвижение процесса евроинтеграции - МИД Молдовы

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 96985 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 114150 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 9334 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Украина и Молдова обсудили современное состояние диалога стран с европейскими партнерами об опыте процессов реформ для модернизации общества. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олег Цуля во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Общей темой повестки дня Кишинева и Киева является постоянное продвижение процесса евроинтеграции. В этом контексте мы говорили о современном состоянии диалога наших стран с европейскими партнерами об опыте процессов реформ для модернизации нашего общества на благо людей, а также о перспективах, которые открываются в этом направлении включительно для координации пакета действий для саммита Восточного партнерства, который состоится в марте 2021 года", - рассказал Цуля.

Цуля отметил, что таким образом общеевропейский вектор развития остается прочной основой в двусторонних отношениях, а также в усилиях по построению демократических, современных и процветающих государств.

Напомним, начался рабочий визит в Украину министра иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Олега Цули.

Как сообщалось, Украина и Молдова "реанимировали" диалог по проблемным вопросам.

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