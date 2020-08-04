Спільною темою Кишинева та Києва є постійне просування процесу євроінтеграції - МЗС Молдови

"Спільною темою порядку денного Кишинева та Києва є постійне просування процесу євроінтеграції. У цьому контексті ми говорили про сучасний стан діалогу наших країн з європейськими партнерами про досвід процесів реформ для модернізації наших суспільств на благо людей, а також про перспективи, які відкриваються в цьому напрямку включно для координації пакету дій для саміту Східного партнерства, що відбудеться у березні 2021 року", - розповів Цуля.

Цуля наголосив, що таким чином загальноєвропейський вектор розвитку залишається міцною основою у двосторонніх відносинах, а також у зусиллях щодо побудови демократичних, сучасних та процвітаючих держав.

Нагадаємо, розпочався робочий візит до України міністра закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олега Цулі.

Як повідомлялося, Україна та Молдова "реанімували" діалог щодо проблемних питань.