В Україну прибув голова МЗС Молдови

Зазначається, що молдавський дипломат вже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Наші країни – близькі сусіди з тісними двосторонніми зв’язками. Подальша взаємодія у сфері безпеки, євроінтеграції, регіональна, міжнародна співпраця несуть переваги Україні і Молдові", – зазначив Кулеба.

Нагадаємо, дипломати обговорять подальше зміцнення регіональної безпеки, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, спрощення процедур перетину державного кордону громадянами обох країн, а за підсумками зустрічі глави зовнішньополітичних відомств зроблять заяви для преси.