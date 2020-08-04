В Україну прибув голова МЗС Молдови
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Розпочався робочий візит до України міністра закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова Олега Цулі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, передає УНН.
Зазначається, що молдавський дипломат вже зустрівся з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
"Наші країни – близькі сусіди з тісними двосторонніми зв’язками. Подальша взаємодія у сфері безпеки, євроінтеграції, регіональна, міжнародна співпраця несуть переваги Україні і Молдові", – зазначив Кулеба.
Нагадаємо, дипломати обговорять подальше зміцнення регіональної безпеки, збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, спрощення процедур перетину державного кордону громадянами обох країн, а за підсумками зустрічі глави зовнішньополітичних відомств зроблять заяви для преси.