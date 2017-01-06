Спецслужбы США нашли посредников между Россией и WikiLeaks по делу о письмах Демократической партии - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Разведывательные службы США утверждают, что они якобы нашли посредников между Россией и сайтом WikiLeaks, которые передали документы Демократической партии США для публикации, передает УНН со ссылкой на CNN.
Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники, знакомые с содержанием доклада, который накануне был передан президенту США Бараку Обаме.
При этом телеканал не приводит имен, а также каких-либо доказательств этой версии американских разведчиков.
Отметим, что государственный секретарь США Джон Керри заявил, что согласен с данными разведки о причастности высшего руководства России к кибератакам во время президентской кампании.
Как сообщал УНН, стало известно об исчезновении диска на два терабайта информации об электронной переписке Хиллари Клинтон в Белом доме, вероятно, он был похищен по управлению национальных архивов и учетных документов.
В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательства в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властью России. 29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России как государства в президентские выборы в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.