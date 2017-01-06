Спецслужби США знайшли посередників між Росією і WikiLeaks у справі про листи Демократичної партії - ЗМІ

Про таке повідомили ЗМІ з посиланням на джерела, знайомі зі змістом доповіді, яку напередодні було передано президенту США Бараку Обамі.

При цьому телеканал не наводить імен, а також будь-яких доказів цієї версії американських розвідників.

Зазначимо, що державний секретар США Джон Керрі заявив, що погоджується з даними розвідки про причетність найвищого керівництва Росії до кібернападів під час президентської кампанії.

Як повідомляв УНН, стало відомо про зникнення диску на два терабайти з інформацією про електронну переписку Хілларі Клінтон в Білому домі, ймовірно, він був викрадений з управління національних архівів і облікових документів.

Нагадаємо, минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних зі владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.