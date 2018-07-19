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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 40242 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102671 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124649 просмотра

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8 марта, 10:25 • 132147 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 169207 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153378 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141108 просмотра

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Спецпрокурор Мюллер показал список улик против Манафорта

Спецпрокурор Мюллер показал список улик против Манафорта

Киев  •  УНН

 • 11054 просмотра

КИЕВ. 19 июля. УНН. Специальный прокурор США Роберт Мюллер распространил список более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может показать на суде против Пола Манафорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Politico.

В списке доказательств есть фото всей его недвижимости, которая связана с обвинениями против него, изображения и документы, детализирующие приобретения им дорогой одежды, восточных ковров и автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover.

Орима того, в списке есть серия записок, которые Манафорт писал Виктору Януковичу и электронные письма между экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа и своим давним партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайном во время президентской кампании в Украине 2010 года.

Спецпрокурор собирается показать в суде электронные письма о лоббистской работе в Украине, копии его американского паспорта за 2009, 2011 и 2013 годы и электронное письмо за январь 2016 года, обозначенное как “re VIP TIME SENSITIVE”. Во время судебного разбирательства Мюллер планирует представить более десятка документов, связанных с давним деловым партнером Манафорта Риком Гейтсом. Ему ранее также предъявили обвинения. Гейтс признал себя виновным и согласился на сотрудничество со следствием против Манафорта.

Как сообщал УНН, партнер экс-главы штаба Трампа участвовал в разработке пророссийской стратегии.

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