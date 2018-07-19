Спецпрокурор Мюллер показал список улик против Манафорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Специальный прокурор США Роберт Мюллер распространил список более 500 вещественных доказательств, которые обвинение может показать на суде против Пола Манафорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Politico.
В списке доказательств есть фото всей его недвижимости, которая связана с обвинениями против него, изображения и документы, детализирующие приобретения им дорогой одежды, восточных ковров и автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover.
Орима того, в списке есть серия записок, которые Манафорт писал Виктору Януковичу и электронные письма между экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа и своим давним партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайном во время президентской кампании в Украине 2010 года.
Спецпрокурор собирается показать в суде электронные письма о лоббистской работе в Украине, копии его американского паспорта за 2009, 2011 и 2013 годы и электронное письмо за январь 2016 года, обозначенное как “re VIP TIME SENSITIVE”. Во время судебного разбирательства Мюллер планирует представить более десятка документов, связанных с давним деловым партнером Манафорта Риком Гейтсом. Ему ранее также предъявили обвинения. Гейтс признал себя виновным и согласился на сотрудничество со следствием против Манафорта.
Как сообщал УНН, партнер экс-главы штаба Трампа участвовал в разработке пророссийской стратегии.