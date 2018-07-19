Спецпрокурор Мюллер показал список улик против Манафорта

В списке доказательств есть фото всей его недвижимости, которая связана с обвинениями против него, изображения и документы, детализирующие приобретения им дорогой одежды, восточных ковров и автомобилей Mercedes-Benz и Land Rover.

Орима того, в списке есть серия записок, которые Манафорт писал Виктору Януковичу и электронные письма между экс-главой избирательной кампании Дональда Трампа и своим давним партнером, консультантом Демократической партии Тадом Девайном во время президентской кампании в Украине 2010 года.

Спецпрокурор собирается показать в суде электронные письма о лоббистской работе в Украине, копии его американского паспорта за 2009, 2011 и 2013 годы и электронное письмо за январь 2016 года, обозначенное как “re VIP TIME SENSITIVE”. Во время судебного разбирательства Мюллер планирует представить более десятка документов, связанных с давним деловым партнером Манафорта Риком Гейтсом. Ему ранее также предъявили обвинения. Гейтс признал себя виновным и согласился на сотрудничество со следствием против Манафорта.

Как сообщал УНН, партнер экс-главы штаба Трампа участвовал в разработке пророссийской стратегии.