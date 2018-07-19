Спецпрокурор Мюллер показав список доказів проти Манафорта

У списку доказів є фото всієї його нерухомості, яка пов’язана з обвинуваченнями проти нього, зображення та документи, які деталізують придбання ним дорогого одягу, східних килимів та автівок Mercedes-Benz і Land Rover.

Орім того, у списку є серія записок, які Манафорт писав Віктору Януковичу та електронні листи між екс-главою виборчої кампанії Дональда Трампа і своїм давнім партнером, консультантом Демократичної партії Тадом Девайном під час президентської кампанії в Україні 2010 року.

Спецпрокурор збирається показати у суді електронні листи про лобістську роботу в Україні, копії його американського паспорту за 2009, 2011 та 2013 роки та електронний лист за січень 2016 року, позначений як “re VIP TIME SENSITIVE”. Під час судового розгляду Мюллер планує представити більше десятка документів, пов’язаних з давнім діловим партнером Манафорта Ріком Гейтсом. Йому раніше також пред’явили обвинувачення. Гейтс визнав себе винним та погодився на співпрацю зі слідством проти Манафорта.

Як повідомляв УНН, партнер екс-глави штабу Трампа брав участь в розробці проросійської стратегії.