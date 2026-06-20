Спецподразделение КОРД отметило 10-летие создания, бойцов наградили знаками отличия

В Украине отметили 10-ю годовщину создания спецподразделения КОРД. По случаю профессионального праздника руководители Национальной полиции в разных регионах поздравили бойцов подразделения и вручили им государственные и ведомственные награды, пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Награды получили спецназовцы, которые внесли весомый вклад в обеспечение правопорядка, добросовестно выполняли служебные обязанности и принимали участие в противодействии российской агрессии.

В Нацполиции подчеркнули, что на протяжении десяти лет КОРД остается символом профессионализма, выдержки и решимости. После начала полномасштабной войны спецназовцы выполняют широкий спектр боевых задач.

В частности, бойцы подразделения принимают участие в боевых операциях, ведут аэроразведку, уничтожают живую силу и технику противника, противодействуют вражеским беспилотникам, а также обеспечивают защиту гражданского населения и критической инфраструктуры.

В Национальной полиции поблагодарили бойцов КОРД за мужество, профессионализм и самоотверженную службу, поздравив их с 10-летием создания подразделения.