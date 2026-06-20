Спецподразделение КОРД отметило 10-летие создания, бойцов наградили знаками отличия

$44.9151.46
ukenru
17:20 • 828 просмотра
Зеленский заявил, что предложение о личной встрече с путиным остается в силеVideo
16:37 • 4114 просмотра
Зеленский заявил о российских ретрансляторах дронов в Беларуси и выдвинул требование Минску
14:47 • 10312 просмотра
Командующий СБС заявил об ударах по газовой инфраструктуре Крыма и логистике РФ в оккупацииVideo
Эксклюзив
14:00 • 15300 просмотра
21 июня - летнее солнцестояние, один из самых сильных дней года
13:00 • 15116 просмотра
Французский военный эксперт: Украина инновационно превосходит в войне
20 июня, 11:25 • 18562 просмотра
В Лавре продолжаются восстановительные работы после атаки рф, закрыто 70% крыши Успенского собора - МинкультPhoto
20 июня, 10:21 • 21076 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку
20 июня, 09:19 • 19483 просмотра
Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"
20 июня, 08:18 • 19445 просмотра
Экс-глава Минкульта получил подозрение из-за схемы выезда за границу на "музыкальные гастроли"
20 июня, 06:53 • 21410 просмотра
Посольство россии во Франции оказалось "под прицелом" Fire PointPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2.5м/с
46%
756мм
Популярные новости
Победителем войны истории и орденов может стать только москва - глава МИД Польши20 июня, 09:59 • 8136 просмотра
Во Франции разбился самолет Cessna 421, среди жертв сооснователь Ubisoft Клод Гиймо - СМИ20 июня, 10:41 • 6706 просмотра
Уже четвертый украинский чиновник отказывается от польской награды12:25 • 10724 просмотра
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto14:15 • 11666 просмотра
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto14:32 • 5534 просмотра
публикации
Лилии на клумбе: когда сажать, чем подкармливать и как уберечь от вредителейPhoto14:15 • 11839 просмотра
Всемирный день беженцев: сколько украинцев остаются за границей20 июня, 05:44 • 36371 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 20 - 21 июня19 июня, 16:47 • 44810 просмотра
С тонущего корабля первыми бегут крысы: почему онколог покинула клинику Odrex сразу после смерти пациентаVideo19 июня, 14:04 • 48105 просмотра
Самые популярные направления для отдыха среди украинцев в 2026 году: ТОП стран и туристических маршрутов19 июня, 13:24 • 53382 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Лионель Месси
Радослав Сикорский
Кароль Навроцкий
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Крым
Беларусь
Житомирская область
Ровненская область
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа показала свадебные фото и собрала тысячи поздравлений от поклонников и знаменитостейPhoto14:32 • 5802 просмотра
Принцу Гарри с семьей разрешили жить в королевской резиденции во время визита в Британию20 июня, 06:29 • 22916 просмотра
Британскую актрису обвиняют в попытке контрабанды 320 кг метамфетамина в Австралию19 июня, 08:34 • 41716 просмотра
Для четвертого фильма о "Человеке-пауке" с Холландом появился новый трейлерVideo18 июня, 07:46 • 54037 просмотра
Холланд назвал имя актера, который может стать новым "Человеком-пауком"Video17 июня, 12:22 • 62454 просмотра
Актуальное
Нефть
Футбол
Фильм
Сериал
Техника

Спецподразделение КОРД отметило 10-летие создания, бойцов наградили знаками отличия

Киев • УНН

 • 1364 просмотра

Спецподразделение КОРД отметило 10-ю годовщину создания. Бойцов наградили государственными и ведомственными наградами за вклад в правопорядок и противодействие российской агрессии.

Спецподразделение КОРД отметило 10-летие создания, бойцов наградили знаками отличия

В Украине отметили 10-ю годовщину создания спецподразделения КОРД. По случаю профессионального праздника руководители Национальной полиции в разных регионах поздравили бойцов подразделения и вручили им государственные и ведомственные награды, пишет УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Награды получили спецназовцы, которые внесли весомый вклад в обеспечение правопорядка, добросовестно выполняли служебные обязанности и принимали участие в противодействии российской агрессии.

В Нацполиции подчеркнули, что на протяжении десяти лет КОРД остается символом профессионализма, выдержки и решимости. После начала полномасштабной войны спецназовцы выполняют широкий спектр боевых задач.

В частности, бойцы подразделения принимают участие в боевых операциях, ведут аэроразведку, уничтожают живую силу и технику противника, противодействуют вражеским беспилотникам, а также обеспечивают защиту гражданского населения и критической инфраструктуры.

В Национальной полиции поблагодарили бойцов КОРД за мужество, профессионализм и самоотверженную службу, поздравив их с 10-летием создания подразделения.

Степан Гафтко

Общество