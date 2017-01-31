Спецназовец, убивший Усаму бен Ладена, выпустит книгу воспоминаний

Как сообщило издательство Scribner книга "Оператор" (The Operator) будет опубликована 25 апреля и станет "живым рассказом" о карьере, которая включает около 400 заданий и в том числе рейд, в ходе которого было ликвидировано главаря "Аль-Каиды".

Как сообщал УНН, Госдепартамент США внес сына Усамы бен Ладена в список разыскиваемых террористов .