Спецназовец, убивший Усаму бен Ладена, выпустит книгу воспоминаний
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Бывший военнослужащий спецназа США SEAL Роберт О'Нил, который утверждает, что лично ликвидировал главу террористической группировки "Аль-Каида" Усама бен Ладен, выпустит книгу воспоминаний о своей деятельности, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Как сообщило издательство Scribner книга "Оператор" (The Operator) будет опубликована 25 апреля и станет "живым рассказом" о карьере, которая включает около 400 заданий и в том числе рейд, в ходе которого было ликвидировано главаря "Аль-Каиды".
Как сообщал УНН, Госдепартамент США внес сына Усамы бен Ладена в список разыскиваемых террористов .