Спецназівець, який убив Усаму бен Ладена, випустить книгу спогадів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Колишній військовослужбовець спецназу США SEAL Роберт О'Ніл, який стверджує, що особисто ліквідував главу терористичного угрупування "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена, випустить книгу спогадів про свою діяльність, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Як повідомило видавництво Scribner книга "Оператор" (The Operator) буде опублікована 25 квітня і стане "живою розповіддю" про кар'єру, що включає близько 400 завдань і в тому числі рейд, в ході якого було ліквідовано ватажка "Аль-Каїди".
Як повідомляв УНН, Держдепартамент США вніс сина Усами бен Ладена до списку розшукуваних терористів.