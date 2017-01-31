Спецназівець, який убив Усаму бен Ладена, випустить книгу спогадів

Як повідомило видавництво Scribner книга "Оператор" (The Operator) буде опублікована 25 квітня і стане "живою розповіддю" про кар'єру, що включає близько 400 завдань і в тому числі рейд, в ході якого було ліквідовано ватажка "Аль-Каїди".

Як повідомляв УНН, Держдепартамент США вніс сина Усами бен Ладена до списку розшукуваних терористів.