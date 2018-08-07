Жара в Испании: число погибших продолжает расти

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25644 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87340 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120348 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128146 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167257 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152680 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140554 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130386 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179934 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118313 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Жара в Испании: число погибших продолжает расти

Жара в Испании: число погибших продолжает расти

Киев  •  УНН

 • 8826 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Количество погибших от аномальной жары в Испании продолжает расти. Известно уже о 9 погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.

66-летний мужчина, погиб в воскресенье в юго-западном регионе Эстремадура вблизи Португалии, умер от теплового удара, сообщил пресс-секретарь регионального отдела здравоохранения.

75-летняя женщина, которая умерла через два дня, также подверглась тепловому удару, добавил он.

На северо-востоке в Каталонии умерли трое бездомных. Два других человека - дорожный рабочий 40 лет и 78-летний пенсионер тоже погибли от теплового удара.

Напомним, лесной пожар бушует рядом с одним из знаменитых природных парков Эстречо на юго-западе Испании.

Как и большинство Испании, провинция Кадис расположена в области высокой вероятности возникновения лесных пожаров из-за жары, которая достигает 40 градусов по Цельсию.

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