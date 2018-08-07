Жара в Испании: число погибших продолжает расти
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Количество погибших от аномальной жары в Испании продолжает расти. Известно уже о 9 погибших. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Local.
66-летний мужчина, погиб в воскресенье в юго-западном регионе Эстремадура вблизи Португалии, умер от теплового удара, сообщил пресс-секретарь регионального отдела здравоохранения.
75-летняя женщина, которая умерла через два дня, также подверглась тепловому удару, добавил он.
На северо-востоке в Каталонии умерли трое бездомных. Два других человека - дорожный рабочий 40 лет и 78-летний пенсионер тоже погибли от теплового удара.
Напомним, лесной пожар бушует рядом с одним из знаменитых природных парков Эстречо на юго-западе Испании.
Как и большинство Испании, провинция Кадис расположена в области высокой вероятности возникновения лесных пожаров из-за жары, которая достигает 40 градусов по Цельсию.