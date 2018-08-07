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Спека в Іспанії: кількість загиблих продовжує зростати

Спека в Іспанії: кількість загиблих продовжує зростати

Київ • УНН

 • 8827 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Кількість загиблих від аномальної спеки в Іспанії продовжує зростати. Наразі відомо вже про 9 загиблих. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.

66-річний чоловік, загинув у неділю в південно-західному регіоні Естремадура поблизу Португалії, помер від теплового удару, повідомив прес-секретар регіонального відділу охорони здоров'я.

75-річна жінка, яка померла через два дні, також піддалася тепловому удару, додав він.

На північному сході в Каталонії померли троє безпритульних. Два інших чоловіка - дорожній робітник 40 років і 78-річний пенсіонер теж загинули від теплового удару.

Нагадаємо, лісова пожежа вирує поруч з одним із знаменитих природних парків Естречо на південному заході Іспанії.

Як і більша частина Іспанії, провінція Кадіс розташована в області високої ймовірності виникнення лісових пожеж через спеку, яка досягає 40 градусів за Цельсієм.

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