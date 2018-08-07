Спека в Іспанії: кількість загиблих продовжує зростати
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Кількість загиблих від аномальної спеки в Іспанії продовжує зростати. Наразі відомо вже про 9 загиблих. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Local.
66-річний чоловік, загинув у неділю в південно-західному регіоні Естремадура поблизу Португалії, помер від теплового удару, повідомив прес-секретар регіонального відділу охорони здоров'я.
75-річна жінка, яка померла через два дні, також піддалася тепловому удару, додав він.
На північному сході в Каталонії померли троє безпритульних. Два інших чоловіка - дорожній робітник 40 років і 78-річний пенсіонер теж загинули від теплового удару.
Нагадаємо, лісова пожежа вирує поруч з одним із знаменитих природних парків Естречо на південному заході Іспанії.
Як і більша частина Іспанії, провінція Кадіс розташована в області високої ймовірності виникнення лісових пожеж через спеку, яка досягає 40 градусів за Цельсієм.