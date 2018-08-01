Жара в Польше сегодня достигнет кульминации

Ведомство выдало предупреждение о вероятности возникновения ураганов. Осадки ожидаются на всей территории государства.



Ниже 30 градусов термометры покажут на юго-востоке и в северо-восточной части страны. Это именно здесь ожидаются ураганы.



Незначительное охлаждение атмосферы может произойти уже в пятницу. Тогда дневная температура будет ниже на несколько градусов, а ночная - более чем десять.



Как сообщал УНН, вчера Польшу накрыла тропическая жара.