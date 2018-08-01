Жара в Польше сегодня достигнет кульминации
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Атмосферная температура в Польше не снижается, а даже наоборот, сегодня жара достигнет своей кульминации: в юго-западной Польше будет 34 градуса Цельсия. Об этом сообщает Шимон Оґурек из Института метеорологии и водного хозяйства, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".
Ведомство выдало предупреждение о вероятности возникновения ураганов. Осадки ожидаются на всей территории государства.
Ниже 30 градусов термометры покажут на юго-востоке и в северо-восточной части страны. Это именно здесь ожидаются ураганы.
Незначительное охлаждение атмосферы может произойти уже в пятницу. Тогда дневная температура будет ниже на несколько градусов, а ночная - более чем десять.
Как сообщал УНН, вчера Польшу накрыла тропическая жара.