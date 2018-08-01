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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25627 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 87330 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Жара в Польше сегодня достигнет кульминации

Жара в Польше сегодня достигнет кульминации

Киев  •  УНН

 • 11226 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Атмосферная температура в Польше не снижается, а даже наоборот, сегодня жара достигнет своей кульминации: в юго-западной Польше будет 34 градуса Цельсия. Об этом сообщает Шимон Оґурек из Института метеорологии и водного хозяйства, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Ведомство выдало предупреждение о вероятности возникновения ураганов. Осадки ожидаются на всей территории государства.

Ниже 30 градусов термометры покажут на юго-востоке и в северо-восточной части страны. Это именно здесь ожидаются ураганы.

Незначительное охлаждение атмосферы может произойти уже в пятницу. Тогда дневная температура будет ниже на несколько градусов, а ночная - более чем десять.

Как сообщал УНН, вчера Польшу накрыла тропическая жара.

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