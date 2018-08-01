Спека у Польщі сьогодні досягне кульмінації
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Атмосферна температура у Польщі не знижується, а навіть навпаки, сьогодні спека досягне своєї кульмінації: у південно-західній Польщі буде 34 градуси Цельсія. Про це повідомляє Шимон Оґурек з Інституту метеорології і водного господарства, передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Відомство видало попередження про ймовірність виникнення буревіїв. Опади очікуються на всій території держави.
Нижче за 30 градусів термометри покажуть на південному сході та у північно-східній частині країни. Це саме тут очікуються буревії.
Незначне охолодження атмосфери може статися вже у п’ятницю. Тоді денна температура буде нижчою на декілька градусів, а нічна – на понад десять.
Як повідомляв УНН, вчора Польщу накрила тропічна спека.