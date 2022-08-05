Жара и дожди: какими в Украине будут первые выходные августа

Детали

В субботу, 6 августа, без осадков. Лишь в юго-восточной части днем местами небольшой дождь и гроза. Температура ночью 14-20°, днем 28-33°.

В воскресенье, 7 августа, в западных, северных и Винницкой областях днем кратковременные дожди с грозами, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура существенно не изменится, только днем на юге и востоке страны местами повысится до 35°.

Погода в Киевской области завтра

6 августа осадки не прогнозируют. Температура ночью 16-19°, днем примерно 30° тепла.