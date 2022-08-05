Спека та дощі: якими в Україні будуть перші вихідні серпня

Деталі

У суботу, 6 серпня, без опадів. Лише у південно-східній частині вдень місцями невеликий дощ і гроза. Температура вночі 14-20°, вдень 28-33°.

У неділю, 7 серпня, у західних, північних та Вінницькій областях вдень короткочасні дощі з грозами, на решті території переважно без опадів. Температура істотно не зміниться, лише вдень на півдні та сході країни місцями підвищиться до 35°.

Погода на Київщині завтра

6 серпня опади не прогнозують. Температура вночі 16-19°, вдень приблизно 30° тепла.