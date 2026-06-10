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Спасатели в течение двух часов освобождали мужчину в Одесской области, которого придавило бетонной плитой в заброшенном здании

Киев • УНН

 • 1328 просмотра

В поселке Ширяево мужчину два часа спасали из-под бетонной плиты в заброшенном здании. Пострадавшего с многочисленными травмами и переломами госпитализировали.

Спасатели в течение двух часов освобождали мужчину в Одесской области, которого придавило бетонной плитой в заброшенном здании

В поселке Ширяево Березовского района Одесской области 28-летнего мужчину спасли из-под завалов заброшенного здания, где его придавило бетонной плитой. Операция по спасению продолжалась почти два часа при участии полиции, спасателей и местных жителей. Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Происшествие случилось вчера, 8 июня, вечером в поселке Ширяево Березовского района. В полицию позвонила женщина и сообщила о несчастном случае на окраине населенного пункта — под завалами оказался ее 28-летний сожитель

— говорится в сообщении.

Немедленно на место происшествия прибыли дежурные наряды сектора реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и руководство отделения полиции № 2 Березовского районного отдела полиции, спасатели и медики. Не теряя времени, правоохранители бросились разбирать завалы на втором этаже здания, пытаясь освободить пострадавшего.

Поднять тяжелую бетонную плиту собственными силами было невозможно, но мужчину все же достали из-под завалов благодаря помощи местного фермера, который предоставил автокран.

Операция по спасению продолжалась почти два часа. Благодаря совместным слаженным действиям, неравнодушию местных жителей удалось спасти человеческую жизнь. Пострадавшего с многочисленными телесными повреждениями, переломами костей передали медикам экстренной помощи и госпитализировали. Сейчас он находится в больнице

— отметил начальник отделения полиции № 2 Березовского РОП подполковник полиции Федор Цуркан.

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Ольга Розгон

Общество
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Национальная полиция Украины
Одесская область