Спасатели продолжают ликвидацию последствий удара дрона по ЧАЭС
Киев • УНН
На Чернобыльской АЭС продолжается наблюдение за внешней обшивкой Арки НБК после удара дрона. Эксперты МАГАТЭ подтвердили, что радиационный фон не изменился, ситуация под контролем.
По состоянию на утро 16 февраля работы по ликвидации последствий удара российского дрона по Чернобыльской АЭС продолжаются. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Детали
В ведомстве сообщили, что выполняется наблюдение за внешней обшивкой Арки НБК. Задействовано 6 работников и 2 единицы техники ГСЧС.
Уровень радиации на объекте не изменился. Контрольные уровни мощности эквивалента амбиентной дозы не превышены
Отмечается, что эти данные также подтвердили и эксперты МАГАТЭ, которые осмотрели повреждения и осуществили собственные измерения. Радиационная ситуация находится под контролем.
Напомним
В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью повредил защитное укрытие на ЧАЭС. Пожар потушили, радиационный фон не изменился, но повреждения укрытия оцениваются как существенные.
МАГАТЭ сделало заявление по поводу удара российского дрона по ЧАЭС16.02.25, 06:03 • 68534 просмотра