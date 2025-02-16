Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару дрона по ЧАЕС
Київ • УНН
На Чорнобильській АЕС продовжується спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК після удару дрона. Експерти МАГАТЕ підтвердили, що радіаційний фон не змінився, ситуація під контролем.
Станом на ранок 16 лютого роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по Чорнобильській АЕС тривають. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Деталі
У відомстві повідомили, що виконується спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК. Задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки ДСНС.
Рівень радіації на об’єкті не змінився. Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені
Зазначається, що ці дані також підтвердили й експерти МАГАТЕ, які оглянули пошкодження та здійснили власні виміри. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.
Нагадаємо
У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.
МАГАТЕ зробило заяву з приводу удару російського дрона по ЧАЕС16.02.25, 06:03 • 103946 переглядiв