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05:23 • 18854 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123610 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183222 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147590 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139028 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117453 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108069 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102995 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142434 перегляди

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Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару дрона по ЧАЕС

Київ • УНН

 • 49246 перегляди

На Чорнобильській АЕС продовжується спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК після удару дрона. Експерти МАГАТЕ підтвердили, що радіаційний фон не змінився, ситуація під контролем.

Станом на ранок 16 лютого роботи з ліквідації наслідків удару російського дрона по Чорнобильській АЕС тривають. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Деталі

У відомстві повідомили, що виконується спостереження за зовнішньою обшивкою Арки НБК. Задіяно 6 працівників та 2 одиниці техніки ДСНС.

Рівень радіації на об’єкті не змінився. Контрольні рівні потужності еквівалента амбієнтної дози не перевищені

- йдеться у дописі Міндовкілля.

Зазначається, що ці дані також підтвердили й експерти МАГАТЕ, які оглянули пошкодження та здійснили власні виміри. Радіаційна ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною пошкодив захисне укриття на ЧАЕС. Пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.  

МАГАТЕ зробило заяву з приводу удару російського дрона по ЧАЕС16.02.25, 06:03 • 103946 переглядiв

Віта Зеленецька

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