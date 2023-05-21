Сожжение Корана в волгограде: россияне снова оправдываются якобы причастностью СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 мая. УНН. Задержанный по делу о сожжении Корана в российском волгограде якобы делал это по указанию СБУ. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
Так, против местного жителя Никиты Журавеля было возбуждено уголовное дело по статье об общественных действиях, выражающих явное неуважение к обществу и совершенных с целью оскорбления религиозных чувств верующих.
По версии следствия, 19 мая он сжег Коран в районе Соборной мечети и снял это на видео.
В россии утверждают, что Журавель якобы признался, что устроил акцию по указанию спецслужб Украины за вознаграждение 10 тыс. рублей. А впоследствии якобы передал видеозапись сотруднику СБУ.
Также, по версии следственного комитета рф, мужчина подтвердил свою причастность к видеосъемке военных объектов.
Как считают в рф, "целью ролика была попытка разъединить многонациональное российское общество на фоне проведения СВО".
Напомним
Европейские СМИ сообщали, что российская разведка проводит операцию в Европе, чтобы создать раскол между ЕС и Турцией.
Утечка документов показывает, как российские агенты планировали и проводили акции в европейских городах, чтобы оскорбить президента Турции и возложить вину на Украину.