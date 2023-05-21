Спалення Корану у волгограді: росіяни знову виправдовуються нібито причетністю СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Затриманий у справі про спалення Корану в російському волгограді нібито робив це за вказівкою СБУ. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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Так, проти місцевого жителя Микити Журавеля було порушено кримінальну справу за статтею про громадські дії, що виражають явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів віруючих.
За версією слідства, 19 травня він спалив Коран у районі Соборної мечеті та зняв це на відео.
В росії стверджують, що Журавель нібито зізнався, що влаштував акцію за вказівкою спецслужб України за винагороду 10 тис. рублів. А згодом нібито передав відеозапис співробітнику СБУ.
Також, за версією слідчого комітету рф, чоловік підтвердив свою причетність до відеозйомки військових об'єктів.
Як вважають в рф, "метою ролика була спроба роз'єднати багатонаціональне російське суспільство на тлі проведення СВО".
Нагадаємо
Європейські ЗМІ повідомляли, що російська розвідка проводить операцію у Європі, щоб створити розкол між ЄС та Туреччиною.
Витік документів показує, як російські агенти планували та проводили акції у європейських містах, щоб образити президента Туреччини та покласти провину на Україну.