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Спалення Корану у волгограді: росіяни знову виправдовуються нібито причетністю СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Затриманий у справі про спалення Корану в російському волгограді нібито робив це за вказівкою СБУ. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Так, проти місцевого жителя Микити Журавеля було порушено кримінальну справу за статтею про громадські дії, що виражають явну неповагу до суспільства і вчинені з метою образи релігійних почуттів віруючих.

За версією слідства, 19 травня він спалив Коран у районі Соборної мечеті та зняв це на відео.

В росії стверджують, що Журавель нібито зізнався, що влаштував акцію за вказівкою спецслужб України за винагороду 10 тис. рублів. А згодом нібито передав відеозапис співробітнику СБУ.

Також, за версією слідчого комітету рф, чоловік підтвердив свою причетність до відеозйомки військових об'єктів.

Як вважають в рф, "метою ролика була спроба роз'єднати багатонаціональне російське суспільство на тлі проведення СВО".

Нагадаємо

Європейські ЗМІ повідомляли, що російська розвідка проводить операцію у Європі, щоб створити розкол між ЄС та Туреччиною.

Витік документів показує, як російські агенти планували та проводили акції у європейських містах, щоб образити президента Туреччини та покласти провину на Україну.

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