Вспышку в небе над Киевом вызвало падение метеора диаметром около полуметра - отчет

Детали

"Вечером 19 апреля 2023 года жители столицы Украины Киева, которая периодически подвергается российским ракетным обстрелам, были напуганы яркой вспышкой в небе. Хотя это было не сразу понятно, на этот раз вспышка была чисто природным явлением, а именно очень ярким болидом (большим метеором - ред.)", - говорится в отчете.

Как указано, болид "прошел непосредственно над Киевом на высоте около 80 км и продолжил движение на юго-запад со скоростью 29 км/с". "Крупная вспышка произошла на высоте 38 км. (...) Метеороид ориентировочной начальной массы 200-300 кг (диаметр около полуметра) распался на расстоянии 38 км на множество фрагментов и пыли", - отмечается в отчете.

"Большая начальная скорость не была благоприятной для выживания метеорита. Действительно, профили вспышек предполагают, что только маленькие метеориты могли достичь земли", - указывают в Международной метеорной организации.

Напомним

19 апреля жителей Киева обеспокоило яркое свечение в небе.

В Госкосмосе указали, что это, вероятно, был метеорит.