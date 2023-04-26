Спалах у небі над Києвом викликало падіння метеора діаметром близько пів метра - звіт
Київ • УНН
КИЇВ 26 квітня. УНН. Спалах у небі над Києвом 19 квітня викликало падіння метеора діаметром близько пів метра та масою 200-300 кг, ідеться у звіті Міжнародної метеорної організації, що об'єднує дослідників метеорів, пише УНН.
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"Увечері 19 квітня 2023 року жителі столиці України Києва, яка періодично зазнає російських ракетних обстрілів, були налякані яскравим спалахом у небі. Хоча це було не відразу зрозуміло, цього разу спалах був суто природним явищем, а саме дуже яскравим болідом (великим метеором - ред.)", - ідеться у звіті.
Як вказано, болід "пройшов безпосередньо над Києвом на висоті близько 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с". "Великий спалах стався на висоті 38 км. (...) Метеороїд орієнтовної початкової маси 200-300 кг (діаметр близько півметра) розпався на відстані 38 км на безліч фрагментів і пилу", - зазначається у звіті.
"Велика початкова швидкість не була сприятливою для виживання метеорита. Дійсно, профілі спалахів припускають, що тільки маленькі метеорити могли досягти землі", - вказують у Міжнародній метеорній організації.
Нагадаємо
19 квітня жителів Києва занепокоїло яскраве світіння у небі.
У Держкосмосі вказали, що це, імовірно, був метеорит.