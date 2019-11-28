Вспышка гепатита в Чернигове: заболело 34 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Черниговской общеобразовательной школе № 7 гепатитом заболело 34 человека, в том числе 27 детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу государственного учреждения Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
"Государственное учреждение "Черниговский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" сообщает о вспышке вирусного гепатита А в Черниговской общеобразовательной школе № 7. По состоянию на 26.11.2019 года зарегистрировано 34 больных, среди них 27 детей и 7 взрослых", - говорится в сообщении.
Указано, что больным поставили диагноз вирусный гепатит А средней тяжести, который подтвердили лабораторно.
"У 31 больного диагноз подтвержден иммунологически. Госпитализирован 31 больной. По состоянию на 26.11.2019 года выписаны из стационара 25 человек", - добавили в пресс-службе.
Также сообщается, что противоэпидемические мероприятия продолжаются.
Напомним, вспышка гепатита А в Чернигове произошла 28 октября.
27 ноября стало известно, что на стационарном лечении до сих пор находятся двое взрослых и трое детей.