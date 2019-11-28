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Спалах гепатиту в Чернігові: захворіло 34 людини

Спалах гепатиту в Чернігові: захворіло 34 людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Чернігівській загальноосвітній школі № 7 на гепатит захворіло 34 людини, в тому числі 27 дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу державної установи Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України.

"Державна установа "Чернігівський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" повідомляє щодо спалаху вірусного гепатиту А в Чернігівській загальноосвітній школі № 7. Станом на 26.11.2019 року зареєстровано 34 хворих, серед них 27 дітей та 7 дорослих", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що хворим встановили діагноз вірусний гепатит А середньої тяжкості, який підтвердили лабораторно.

"У 31 хворого діагноз підтверджено імунологічно. Госпіталізований 31 хворий. Станом на 26.11.2019 року виписано зі стаціонару 25 осіб", - додали у пресслужбі.

Також повідомляється, що протиепідемічні заходи тривають.

Нагадаємо, спалах гепатиту А у Чернігові стався 28 жовтня.

27 листопада стало відомо, що на стаціонарному лікуванні досі перебувають двоє дорослих і троє дітей.

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