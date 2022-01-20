Вспышка COVID-19: на Буковине школы переходят на дистанционное обучение с 21 января
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Черновицкой области школы с 21 января переходят на дистанционное обучение из-за резкого скачка заболеваемости на сезонные вирусные недуги и COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Черновицкую областную государственную администрацию.
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“Школы Буковины с 21 января переходят на дистанционное обучение. Онлайн-занятия вводят на две недели. Такое решение во время своего заседания приняла сегодня, 20 января, областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие меры являются вынужденными из-за резкого скачка заболеваемости сезонными вирусными заболеваниями и COVID-19.
Дополнение
За сутки 19 января в Черновицкой области зафиксировали 694 случаи COVID-19.
На своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук отметил, что такого высокого показателя область достигла практически за неделю.
“Во время прошлой вспышки максимальное число зафиксированных за сутки инфицированных было 696”, —написал он.
Всего в Украине зафиксировано уже 3,79 млн случаев коронавірусної болезни COVID-19, прирост за сутки, 19 января, — почти 18,5 тысячи, самый большой показатель с начала января.
Глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко сообщил, что в Украине начался новый виток эпидемии коронавируса. Самая сложная ситуация - в западной части страны.