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Спалах COVID-19: на Буковині школи переходять на дистанційне навчання з 21 січня

Спалах COVID-19: на Буковині школи переходять на дистанційне навчання з 21 січня

Київ • УНН

 • 28462 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У Чернівецькій області школи із 21 січня переходять на дистанційне навчання через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на Чернівецьку обласну державну адміністрацію.

Цитата

“Школи Буковини із 21 січня переходять на дистанційне навчання. Онлайн-заняття запроваджують на два тижні. Таке рішення під час свого засідання ухвалила сьогодні, 20 січня, обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі заходи є вимушеними через різкий стрибок захворюваності на сезонні вірусні недуги та COVID-19.

Доповнення

За добу 19 січня у Чернівецькій області зафіксували 694 випадки COVID-19.

На своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук зазначив, що такого високого показника область досягнула практично за тиждень.

“Під час минулого спалаху максимальне число зафіксованих за добу інфікованих було 696”, — написав він.

Загалом в Україні зафіксовано вже 3,79 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 19 січня, — майже 18,5 тисячі, найбільший показник з початку січня.

Голова Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу. Найскладніша ситуація — у західній частині країни.

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