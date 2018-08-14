Вспышка аллергии: в Украине сверхвысокая концентрация пыльцы амброзии

В умеренных и больших количествах будет наблюдаться и пыльца полыни.

Кроме Юга и Востока от высоких концентраций пыльцы амброзии будет страдать и Закарпатье. Пыление злаков заканчивается и их пыльца будет единичной по всей Украине.

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В воздухе Украины в низких концентрациях также будет наблюдаться умеренноалергенная пыльца растений семей Амарантовые (лебеда, амарант), Астровые (ромашка, подсолнечник и им подобные цветы), Конопляные (конопля, хмель), пыльца подорожника и щавеля.

Осадки, которые прогнозируются с 15 по 19 августа, будут увеличивать в воздухе количество аскоспор, которые имеют аллергенные свойства. Уровни альтернарии будут высокими и сверхвысокими, кладоспориума - умеренными и высокими. А вот споры шляпочных грибов и епикоккума, периконии, стемфилиуму, плеосопры, иржастих и головневых грибов будут наблюдаться в низких концентрациях.



Как сообщал УНН, украинцев предупредили о возможном влиянии погоды на самочувствие этой неделе.