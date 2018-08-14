Спалах алергії: в Україні надвисока концентрація пилку амброзії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Цього тижня (з 14 по 20 серпня) в Україні, особливо – на Півдні та Південному Сході, - прогнозуються високі та надвисокі концентрації пилку амброзії. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Європейської Аероалергенної мережі.
У помірних та великих кількостях спостерігатиметься й пилок полину.
Окрім Півдня та Сходу від високих концентрацій пилку амброзії потерпатиме й Закарпаття. Пилкування злаків закінчується і їх пилок буде поодиноким по всій Україні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Лікар: алергія рідко проявляється один раз
У повітрі України у низьких концентраціях також спостерігатиметься помірноалергенний пилок рослин родин Амарантові (лобода, амарант), Айстрові (ромашка, соняшник та схожі на них квіти), Конопляні (конопля, хміль), пилок подорожника і щавлю.
Опади, які прогнозуються з 15 по 19 серпня, збільшуватимуть у повітрі кількість аскоспор, які мають алергенні властивості. Рівні альтернарії будуть високими та надвисокими, кладоспоріуму - помірними та високими. А от спори шапинкових грибів та епікоккуму, периконії, стемфіліуму, плеосопри, іржастих та сажкових грибів спостерігаютимуться у низьких концентраціях.
Як повідомляв УНН, українців попередили про можливий вплив погоди на самопочуття цього тижня.