SpaceX перенесла первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Первый беспилотный полет космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отложили до ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте NASA, передает УНН.
Агентство NASA объявило, что первый беспилотный полет космического корабля Crew Dragon, должен состояться в ноябре, а не в августе 2018 года, как планировалось ранее. А первый полет с астронавтами на борту перенесли на апрель 2019 года.
Напомним, ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой водой. Озеро расположено вблизи южного полюса планеты под полуторакилометровом слоем марсианского льда и достигает 20 километров в ширину.
Как сообщал УНН, аппарат Juno, который исследовал Юпитер, с использованием прибора Jovian InfraRed Auroral Mapper, нашел новый источник тепла вблизи южного полюса спутника Ио, что может указывать на ранее неразведанных вулкан на маленьком спутнике Юпитера.