SpaceX перенесла первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25558 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 87241 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 120332 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 128130 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167248 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152676 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140550 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130385 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 179925 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118312 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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SpaceX перенесла первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon

SpaceX перенесла первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon

Киев  •  УНН

 • 10089 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Первый беспилотный полет космического корабля Crew Dragon компании SpaceX отложили до ноября 2019 года. Об этом сообщается на сайте NASA, передает УНН.

Агентство NASA объявило, что первый беспилотный полет космического корабля Crew Dragon, должен состояться в ноябре, а не в августе 2018 года, как планировалось ранее. А первый полет с астронавтами на борту перенесли на апрель 2019 года.

Напомним, ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой водой. Озеро расположено вблизи южного полюса планеты под полуторакилометровом слоем марсианского льда и достигает 20 километров в ширину.

Как сообщал УНН, аппарат Juno, который исследовал Юпитер, с использованием прибора Jovian InfraRed Auroral Mapper, нашел новый источник тепла вблизи южного полюса спутника Ио, что может указывать на ранее неразведанных вулкан на маленьком спутнике Юпитера.

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