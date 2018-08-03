SpaceX перенесла первый полет пилотируемого корабля Crew Dragon

Агентство NASA объявило, что первый беспилотный полет космического корабля Crew Dragon, должен состояться в ноябре, а не в августе 2018 года, как планировалось ранее. А первый полет с астронавтами на борту перенесли на апрель 2019 года.



Напомним, ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой водой. Озеро расположено вблизи южного полюса планеты под полуторакилометровом слоем марсианского льда и достигает 20 километров в ширину.



Как сообщал УНН, аппарат Juno, который исследовал Юпитер, с использованием прибора Jovian InfraRed Auroral Mapper, нашел новый источник тепла вблизи южного полюса спутника Ио, что может указывать на ранее неразведанных вулкан на маленьком спутнике Юпитера.



