SpaceX перенесла перший політ пілотованого корабля Crew Dragon
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Перший безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX відклали до листопада 2019 року. Про це повідомляється на сайті NASA, передає УНН.
Агентство NASA оголосило, що перший безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon, має відбутися в листопаді, а не у серпні 2018 року, як планувалося раніше. А перший політ з астронавтами на борту перенесли на квітень 2019 року.
Нагадаємо, вчені виявили на Марсі підземне озеро з солоною водою. Озеро розташоване поблизу південного полюса планети під півторакілометровим шаром марсіанського льоду і досягає 20 кілометрів у ширину.
Як повідомляв УНН, апарат Juno, який досліджував Юпітер, з використанням приладу Jovian InfraRed Auroral Mapper, знайшов нове джерело тепла поблизу південного полюса супутника Іо, що може вказувати на раніше нерозвіданий вулкан на маленькому супутнику Юпітера.