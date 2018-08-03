SpaceX перенесла перший політ пілотованого корабля Crew Dragon

Агентство NASA оголосило, що перший безпілотний політ космічного корабля Crew Dragon, має відбутися в листопаді, а не у серпні 2018 року, як планувалося раніше. А перший політ з астронавтами на борту перенесли на квітень 2019 року.



Нагадаємо, вчені виявили на Марсі підземне озеро з солоною водою. Озеро розташоване поблизу південного полюса планети під півторакілометровим шаром марсіанського льоду і досягає 20 кілометрів у ширину.



Як повідомляв УНН, апарат Juno, який досліджував Юпітер, з використанням приладу Jovian InfraRed Auroral Mapper, знайшов нове джерело тепла поблизу південного полюса супутника Іо, що може вказувати на раніше нерозвіданий вулкан на маленькому супутнику Юпітера.



