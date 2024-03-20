SpaceX начинает продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи

SpaceX начала продажу спутниковых лазеров для быстрой космической связи другим спутниковым компаниям. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

На конференции в Вашингтоне, президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл объявила о продаже спутниковых лазеров, предназначенных для быстрой космической связи, другим спутниковым компаниям.

Эта инициатива стала возможной благодаря технологии межспутниковых лазерных связей, которая уже используется тысячами спутников Starlink SpaceX на низкой околоземной орбите.

Благодаря этой технологии, данные передаются между спутниками со скоростью света, что позволяет сети обеспечить эффективное покрытие Интернетом по всему миру с меньшим количеством наземных станций.

Добавим

В отличие от предыдущих практик, когда SpaceX использовала эту технологию собственноручно, теперь она решила сделать ее доступной другим спутниковым компаниям. Данная технология обещает простоту в установке, что позволит клиентам быстро и легко использовать ее на своих космических кораблях.

SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink