SpaceX запустила на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX накануне запустила на орбиту очередную партию своих интернет-спутников Starlink, сообщает Space.com, пишет УНН.

Детали

Ракета Falcon 9 с 22 космическими кораблями Starlink стартовала вечером 18 марта по местному времени (в 02:28 по Гринвичу 19 марта) с калифорнийской базы космических сил Ванденберг.

Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минуты после старта, как и планировалось. Она приземлилась вертикально на платформу "Of Course I Still Love You" в Тихом океане.

Согласно описанию миссии SpaceX, это был 10-й запуск и посадка этой конкретной ракеты-носителя.

Тем временем верхняя ступень Falcon 9 продолжила доставку 22 спутников Starlink на низкую околоземную орбиту. Они должны были быть развернуты там примерно через 62,5 минуты после старта.

В SpaceX сообщили, что "успешное развертывание спутников Starlink подтверждено".

Дополнение

Этот запуск стал 26-й операционной миссией SpaceX в 2024 году. 17 из этих полетов были посвящены созданию мегагруппировки широкополосного доступа Starlink, которая сейчас состоит из более чем 5500 спутников.