"Союз" с роботом "Федором" со второй попытки пристыковался к МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Российский космический корабль "Союз МС-14" с человекоподобным роботом "Федором" (FEDOR) успешно пристыковался к Международной космической станции со второй попытки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Роскосмоса.
"Корабль "Союз МС-14" успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции", - сообщили в Роскосмосе.
Стыковка прошла 27 августа 2019 года в 6:08 по московскому времени.
Космический корабль доставил на борт около 670 кг сухих грузов.
После стыковки робот "Федор" опубликовал запись в Twitter.
"Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы", - отмечается в сообщении.
Первая попытка стыковки была предпринята 24 августа. Попытка прошла неудачно.
Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo— FEDOR (@FEDOR37516789) August 27, 2019