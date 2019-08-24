Российский "Союз" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Российский корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" (FEDOR) на борту не смог состыковаться с Международной космической станцией в определенное время. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение МКС в Twitter, передает УНН.
"Беспилотный космический корабль "Союз МС-14" успешно отошел от космической станции после того, как его заход был прерван в 1:36 по восточному времени (8:36 по Киеву - ред.)... Российские авиадиспетчеры указали, что следующая самая ранняя попытка стыковки корабля "Союз МС-14" может произойти в понедельник утром", - говорится в сообщении.
В то же время в Роскосмосе отметили, что "в связи с замечаниями, возникшими при стыковке корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией, в Центре управления полетами началось заседание (российской - ред.) госкомиссии,.. на котором рассматривается ситуация и обсуждаются меры по устранению сбоя в системе стыковки".
"Корабль "Союз МС-14" находится на удалении от МКС. Стыковка планируется на резервную дату. Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает", - добавили в Роскосмосе.
Напомним, 22 августа Россия запустила в космос ракету с роботом "Федором".
Корабль должен доставить на МКС оборудование для научных экспериментов, средства медицинского обеспечения, контейнеры с рационами питания, посылки для экипажа, а также антропоморфного робота Skybot F-850, известного как робот "Федор" (FEDOR).