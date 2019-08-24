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Російський "Союз" з роботом "Федором" не зміг зістикуватися з МКС

Російський "Союз" з роботом "Федором" не зміг зістикуватися з МКС

Київ • УНН

 • 24519 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Російський корабель "Союз МС-14" з роботом "Федором" (FEDOR) на борту не зміг зістикуватися з Міжнародною космічною станцією у визначений час. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення МКС у Twitter, передає УНН.

"Безпілотний космічний корабель "Союз МС-14" вдало відійшов від космічної станції після того, як його заход був перерваний в 1:36 за східним часом (8:36 за Києвом - ред.)... Російські авіадиспетчери вказали, що наступна найраніша спроба стиковки корабля "Союз МС-14" може статися в понеділок вранці", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Роскосмосі вказали, що "у зв'язку з зауваженнями, що виникли при стикуванні корабля "Союз МС-14" з Міжнародною космічною станцією, в Центрі управління польотами почалося засідання (російської - ред.) держкомісії,.. на якому розглядається ситуація і обговорюються заходи щодо усунення збою в системі стикування".

"Корабель "Союз МС-14" перебуває на віддалі від МКС. Стиковка планується на резервну дату. Безпеці станції і екіпажу нічого не загрожує", - додали у Роскосмосі.

Нагадаємо, 22 серпня Росія запустила в космос ракету з роботом "Федором".

Корабель має доставити на МКС обладнання для наукових експериментів, засоби медичного забезпечення, контейнери з раціонами харчування, посилки для екіпажу, а також антропоморфного робота Skybot F-850, відомого як робот "Федір" (FEDOR).

The unpiloted Soyuz spacecraft is approaching the space station nearing the Poisk module for a 1:30am ET docking today. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/5dHGSs4jPK

— Intl. Space Station (@Space_Station) August 24, 2019

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